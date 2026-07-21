راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور میں اربن فلڈنگ الرٹ جاری، شہریوں کو محتاط رہنے کی ہدایت
نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی (NDMA) نے ملک کے مختلف علاقوں میں شدید بارشوں کے پیش نظر سیلاب اور اربن فلڈنگ کا الرٹ جاری کر دیا ہے۔ راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور سمیت کئی شہروں میں تیز بارش کے باعث نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے۔
حکام کے مطابق مون سون بارشوں کے دوران شہری علاقوں میں نکاسی آب کے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس سے سڑکوں، انڈر پاسز اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے اور غیر ضروری سفر سے گریز کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
متعلقہ اداروں کو ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے تیار رہنے اور نالوں، برساتی نالوں اور پانی کے گزرگاہوں کی نگرانی بڑھانے کی ہدایات دی گئی ہیں۔ NDMA نے عوام سے کہا ہے کہ وہ موسمی صورتحال سے باخبر رہیں اور سرکاری ہدایات پر عمل کریں۔