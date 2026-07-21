لینڈ سلائیڈنگ کے بعد جھیل سیف الملوک روڈ سیاحوں کے لیے بند

لینڈ سلائیڈنگ کے بعد جھیل سیف الملوک روڈ بند، سیاحوں کو سفر سے گریز کی ہدایت
مانسہرہ کے سیاحتی مقام جھیل سیف الملوک (ناران) جانے والی سڑک کو شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ کے خدشے کے باعث عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے سیاحوں کی حفاظت کے پیش نظر روٹ پر ہر قسم کی آمدورفت روک دی ہے۔
حکام کے مطابق خراب موسمی حالات کے باعث پہاڑی علاقوں میں مٹی کے تودے گرنے کا خطرہ بڑھ گیا ہے، جس کی وجہ سے جھیل سیف الملوک روڈ پر سفر کو خطرناک قرار دیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر مانسہرہ کی ہدایات پر پولیس نے روڈ بند کرتے ہوئے سیاحوں کو متبادل سفر یا غیر ضروری آمدورفت سے گریز کا مشورہ دیا۔
انتظامیہ کا کہنا ہے کہ موسم بہتر ہونے اور سڑک کی صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد ہی راستہ دوبارہ کھولا جائے گا۔ مقامی ادارے متاثرہ مقامات کا معائنہ اور صورتحال کی نگرانی کر رہے ہیں۔
گزشتہ برس بھی بادل پھٹنے کے بعد جھیل سیف الملوک روڈ پر لینڈ سلائیڈنگ سے متعدد سیاح پھنس گئے تھے، جس کے بعد بھاری مشینری کے ذریعے راستہ بحال کیا گیا تھا۔