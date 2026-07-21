کینوا کی پی آئی اے کی نئی شناخت کے لیے قومی مقابلے کی تجویز
معروف گرافک ڈیزائن پلیٹ فارم کینوا (Canva) نے پاکستان انٹرنیشنل ایئرلائنز (پی آئی اے) کی نئی برانڈ شناخت بنانے کے لیے ملک گیر ڈیزائن مقابلہ منعقد کرنے کی تجویز پیش کی ہے۔ کینوا نے اس مقابلے کو سپانسر کرنے اور کامیاب ڈیزائنرز کے لیے بڑے انعامات دینے کی پیشکش بھی کی ہے۔
کینوا کے مشرق وسطیٰ، شمالی افریقہ، افغانستان اور پاکستان کے جنرل مینیجر احمد اقبال نے لنکڈ اِن پوسٹ میں کہا کہ کمپنی پی آئی اے انتظامیہ سے اس منصوبے پر بات کرنا چاہتی ہے۔ تجویز کے مطابق مقابلے میں پی آئی اے کے لوگو، برانڈ گائیڈ لائنز، طیاروں کے ڈیزائن (لِوری) اور نئی مارکیٹنگ مہم کے لیے تجاویز طلب کی جائیں گی۔
احمد اقبال نے اس اقدام کو "پاکستانیوں کے لیے، پاکستانیوں کی جانب سے ڈیزائن” قرار دیتے ہوئے کہا کہ اس سے ملک کے تخلیقی ٹیلنٹ کو موقع ملے گا اور قومی ایئرلائن کی شناخت کو جدید انداز میں پیش کیا جا سکے گا۔ انہوں نے پی آئی اے کے طیاروں کے چند نمونے بھی شیئر کیے جن میں اجرک سے متاثرہ ڈیزائن شامل تھے۔