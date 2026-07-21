گوجرانوالہ میں 220 ملی میٹر بارش، 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا
گوجرانوالہ میں شدید مون سون بارش نے گزشتہ کئی برسوں کا ریکارڈ توڑ دیا، جہاں تقریباً 220 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ موسلا دھار بارش کے باعث شہر کے مختلف علاقوں میں پانی جمع ہوگیا اور معمولاتِ زندگی متاثر ہوئے۔
بارش کے بعد نشیبی علاقوں، سڑکوں اور اہم شاہراہوں پر پانی کھڑا ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ واسا اور ضلعی انتظامیہ نے نکاسیٔ آب کے لیے ہنگامی اقدامات شروع کیے اور عملے و مشینری کو فیلڈ میں متحرک کر دیا گیا۔
حکام کے مطابق شدید بارش کے دوران نکاسیٔ آب کے نظام پر دباؤ بڑھ گیا، تاہم متعلقہ ادارے پانی کی بروقت نکاسی کے لیے کام کرتے رہے۔ شہریوں کو غیر ضروری سفر سے گریز اور احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت کی گئی۔