لاہور کے اسپتال میں پنجاب کی پہلی روبوٹک سرجری کامیاب
لاہور کے شیخ زاید اسپتال نے پنجاب کے سرکاری شعبۂ صحت میں ایک اہم طبی سنگِ میل حاصل کرتے ہوئے پہلی کامیاب روبوٹک ٹوٹل نی ریپلیسمنٹ (Robotic Total Knee Arthroplasty) سرجری انجام دے دی ہے۔ یہ پنجاب کے کسی سرکاری اسپتال میں روبوٹک ٹیکنالوجی کے ذریعے گھٹنے کی تبدیلی کی پہلی سرجری قرار دی جا رہی ہے۔
یہ کامیاب آپریشن آرتھوپیڈک سرجری کے ماہر پروفیسر ڈاکٹر واصف علی شاہ کی سربراہی میں کیا گیا، جبکہ اس میں جدید روبوٹک ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا جس کا مقصد سرجری میں زیادہ درستگی اور بہتر نتائج حاصل کرنا ہے۔
اس اہم کامیابی کے پیچھے شیخ زاید میڈیکل کمپلیکس لاہور کی چیئرپرسن و ڈین پروفیسر ڈاکٹر عائشہ ہمایوں اور ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر محمد حاتِف اقبال کی قیادت شامل ہے۔ اسپتال انتظامیہ کے مطابق جدید طبی سہولیات کو سرکاری شعبے میں متعارف کرانے سے مریضوں کو عالمی معیار کی علاج کی سہولت میسر آئے گی۔