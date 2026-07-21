ایران کا اسپین کو فلسطینی حمایت پر خراجِ تحسین

ایران نے فلسطینی حمایت پر اسپین کو سراہا، ورلڈ کپ فتح پر مبارکباد
ایرانی حکام نے اسپین کو فیفا ورلڈ کپ 2026 جیتنے پر مبارکباد دیتے ہوئے فلسطینی عوام کے لیے اسپین کے مؤقف اور حمایت کو سراہا ہے۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان اور پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر قالیباف نے اسپین کی قومی ٹیم کی کامیابی پر پیغامات جاری کیے۔
محمد باقر قالیباف نے کہا کہ اسپین کی حکومت اور قومی ٹیم کی جانب سے فلسطینی عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی قابلِ تعریف ہے۔ انہوں نے اسپین کے مؤقف کو انصاف اور انسانی وقار سے وابستگی قرار دیا۔
ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے بھی اسپین کی پالیسیوں اور فلسطین سے متعلق اس کے مؤقف کو سراہتے ہوئے کہا کہ اسپین کی ٹیم اور ملک کے حالیہ اقدامات قابلِ قدر ہیں۔
اسپین نے 2026 ورلڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹائن کو 1-0 سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا، جس کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں اسپین کی کامیابی پر ردعمل سامنے آیا۔ فلسطینی حامی حلقوں نے بھی اسپین کی فتح کو اس کے فلسطین سے متعلق مؤقف سے جوڑا۔