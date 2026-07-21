امریکا کو ہتھیاروں کی کمی کا سامنا، ایران اب بھی مضبوط عسکری صلاحیت رکھتا ہے
حالیہ کشیدگی کے دوران بعض دفاعی تجزیہ کاروں نے خبردار کیا ہے کہ اگر امریکا اور ایران کے درمیان طویل فوجی تنازع جاری رہتا ہے تو امریکا کے میزائل اور دیگر اہم فوجی ذخائر پر دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق امریکی افواج کو طویل جنگ کی صورت میں ہتھیاروں کی رسد اور ذخائر برقرار رکھنے کے چیلنجز کا سامنا ہو سکتا ہے۔
تجزیوں کے مطابق ایران نے گزشتہ برسوں میں اپنی دفاعی صنعت، میزائل پروگرام اور ڈرون صلاحیتوں پر توجہ مرکوز کی ہے، جس کے باعث وہ محدود وسائل کے باوجود اپنی عسکری صلاحیت برقرار رکھنے میں کامیاب رہا ہے۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکا کے پاس جدید ٹیکنالوجی، فضائی طاقت اور بڑے دفاعی وسائل موجود ہیں، تاہم بڑے پیمانے پر اور طویل مدت تک جاری رہنے والی کارروائیاں ہتھیاروں کے ذخائر، لاجسٹکس اور پیداوار پر دباؤ ڈال سکتی ہیں۔