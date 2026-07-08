شارجہ سے پاکستان آنیوالا نجی کارگو طیارہ کراچی کے قریب لاپتا، ریسکیو آپریشن شروع

شارجہ سے کراچی آنے والا K2ایئر ویز کا کارگو طیارہ کراچی سے مغرب میں 155 ناٹیکل میل دور خلیج میں لاپتا ہوگیا، جس میں عملے کے 5 ارکان سوار ہیں۔
پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے کارگو طیارے کے لاپتا ہونے کی تصدیق کرتے ہوئے بتایا کہ شارجہ سے کراچی آنے والی کے ٹو ایئرویز کی کارگو پرواز سے رابطہ منقطع ہوگیا۔
پی اے اے کے مطابق کارگو طیارے نے رات 9 بج کر 18 منٹ پر نیویگیشنل سسٹم میں خرابی رپورٹ کی اور کراچی ایریا کنٹرول سینٹر نے فوری طور پر طیارے کی رہنمائی کی۔
پی اے اے نے بتایا کہ رات 9 بج کر 21 منٹ پر طیارہ ریڈار پر تیزی سے نیچے آتا دیکھا گیا اور طیارے نے اچانک اپنی سمت تبدیل کی، جس کے بعد کراچی سے تقریباً 155 ناٹیکل میل مغرب میں طیارے سے ریڈار اور مواصلاتی رابطہ منقطع ہوگیا۔
واقعے کے بعد وسیع پیمانے پر سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن شروع کر دیا گیا ہے۔ پاک بحریہ نے جنگی جہاز پی این ایس ذوالفقار روانہ کیا ہے، جبکہ پاک فضائیہ کا Saab 2000 ایئر بورن ارلی وارننگ اینڈ کنٹرول (AEW&C) طیارہ اور پاک بحریہ کا اے ٹی آر طیارہ بھی فضائی تلاش میں حصہ لے رہے ہیں۔
لاپتا کارگو طیارے میں عملے کے 5 افراد سوار ہیں۔شارجہ سے کراچی آتے وقت لاپتہ ہونے والے طیارے کے عملے میں پائلٹ محمد رضوان ادریس، ساتھی پائلٹ فیصل جتوئی، انجنیئر محمد حامد، محمد عارف صدیقی، لوڈ ماسٹر محمد توفیق خان شامل ہیں۔