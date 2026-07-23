جماعتِ اسلامی کے امیر العظیم انتقال کر گئے

لاہور: جماعتِ اسلامی پاکستان کے سیکریٹری جنرل امیر العظیم انتقال کر گئے۔ وہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور زیرِ علاج تھے، تاہم آج ان کے انتقال کی خبر سامنے آئی۔
امیر العظیم جماعتِ اسلامی کی مرکزی قیادت میں اہم کردار ادا کرتے رہے۔ انہوں نے تنظیمی امور، سیاسی حکمتِ عملی اور جماعت کے مختلف عوامی و سیاسی پروگراموں میں فعال کردار ادا کیا۔ وہ کئی برسوں تک جماعت کے سیکریٹری جنرل کی حیثیت سے خدمات انجام دیتے رہے اور ان کا شمار جماعت کے سینئر رہنماؤں میں ہوتا تھا۔
جماعتِ اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمٰن، نائب امیر لیاقت بلوچ اور دیگر سیاسی و مذہبی رہنماؤں نے امیر العظیم کے انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے اسے جماعت کے لیے ایک بڑا نقصان قرار دیا۔ رہنماؤں نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور اہلِ خانہ کے لیے صبرِ جمیل کی دعا کی۔
مرحوم کی نمازِ جنازہ اور تدفین کے حوالے سے جماعتِ اسلامی کی جانب سے تفصیلات جلد جاری کیے جانے کی توقع ہے۔ ان کے انتقال کی خبر کے بعد سیاسی، مذہبی اور سماجی حلقوں کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔