ورڈپریس خامیوں سے ہیکرز کا حملہ، لاکھوں ویب سائٹس خطرے میں
دنیا بھر میں لاکھوں ورڈپریس ویب سائٹس کو سائبر حملوں کا خطرہ لاحق ہو گیا ہے کیونکہ ہیکرز مختلف سیکیورٹی خامیوں کا فائدہ اٹھا کر ویب سائٹس تک غیر مجاز رسائی حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔
سائبر سیکیورٹی ماہرین کے مطابق ورڈپریس کے کچھ پلگ اِنز اور سافٹ ویئر ورژنز میں موجود کمزوریوں کو استعمال کرتے ہوئے حملہ آور حساس معلومات چوری، ویب سائٹس کا کنٹرول حاصل کرنے یا نقصان دہ کوڈ شامل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔
حالیہ رپورٹس کے مطابق کچھ اہم خامیوں کو WP2Shell سمیت دیگر سیکیورٹی مسائل کے طور پر شناخت کیا گیا ہے، جن کا اثر مخصوص ورڈپریس ورژنز پر پڑا اور ان کے استحصال کے شواہد بھی سامنے آئے۔
ماہرین نے ویب سائٹ مالکان کو مشورہ دیا ہے کہ وہ ورڈپریس، تھیمز اور پلگ اِنز کو تازہ ترین ورژن پر اپ ڈیٹ رکھیں، غیر ضروری پلگ اِنز ختم کریں اور اضافی سیکیورٹی اقدامات اختیار کریں تاکہ ممکنہ سائبر حملوں سے بچا جا سکے۔