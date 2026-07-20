تاریخی کارنامہ، چار پاکستانی, پاکستانی رجسٹرڈ بائیکس پر آرکٹک سرکل پہنچ گئے

تاریخی کارنامہ، چار پاکستانی موٹر سائیکل سوار پاکستانی رجسٹرڈ بائیکس پر آرکٹک سرکل پہنچ گئے
اسلام آباد: چار پاکستانی موٹر سائیکل سواروں نے ایک تاریخی سفر مکمل کرتے ہوئے پاکستان میں رجسٹرڈ موٹر سائیکلوں پر آرکٹک سرکل تک پہنچنے کا اعزاز حاصل کر لیا ہے۔
یہ منفرد مہم پاکستان کے لیے فخر کا باعث قرار دی جا رہی ہے، کیونکہ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستانی رجسٹریشن والی موٹر سائیکلوں پر سوار افراد نے دنیا کے انتہائی شمالی خطے تک کامیاب سفر کیا۔
چاروں موٹر سائیکل سواروں نے طویل اور مشکل راستہ طے کرتے ہوئے مختلف ممالک سے گزر کر آرکٹک سرکل تک رسائی حاصل کی۔ اس دوران انہیں سخت موسم، برفانی علاقوں، طویل فاصلے اور دشوار گزار راستوں کا سامنا کرنا پڑا۔
مہم کے شرکا کا کہنا ہے کہ اس سفر کا مقصد پاکستان کا مثبت امیج اجاگر کرنا، مہم جوئی کے جذبے کو فروغ دینا اور دنیا کو پاکستانی صلاحیتوں سے روشناس کرانا تھا۔
سوشل میڈیا پر بھی اس تاریخی کامیابی کو سراہا جا رہا ہے اور صارفین نے چاروں پاکستانی بائیکرز کو مبارکباد دیتے ہوئے اسے پاکستان کے لیے ایک قابلِ فخر لمحہ قرار دیا ہے۔