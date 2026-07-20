مصری عالم یُسری جبر کے خواتین سے متعلق متنازع بیان پر تنقید کا سامنا

مصری عالم یُسری جبر کے خواتین سے متعلق متنازع بیان پر شدید تنقید
مصری عالم یُسری جبر کو خواتین سے متعلق ایک متنازع بیان پر شدید ردِعمل اور تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایک خطبے کے دوران ان کے بیان کو خواتین کے بارے میں توہین آمیز قرار دیا گیا، جس کے بعد سوشل میڈیا پر بحث چھڑ گئی۔
ناقدین نے کہا کہ ایسے بیانات خواتین کے احترام اور مساوی انسانی وقار کے اصولوں کے خلاف ہیں، جبکہ کئی افراد نے عالم سے وضاحت اور اپنے الفاظ پر نظرثانی کا مطالبہ کیا۔
خواتین کے حقوق سے متعلق تنظیموں اور کارکنوں نے بھی ایسے بیانات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ مذہبی یا سماجی شخصیات کی جانب سے خواتین کے بارے میں ذمہ دارانہ زبان کا استعمال ضروری ہے۔
یُسری جبر کے بیان پر ہونے والی بحث نے ایک بار پھر خواتین کے احترام، مذہبی خطابات میں زبان کے استعمال اور سماجی اقدار سے متعلق گفتگو کو نمایاں کر دیا ہے۔