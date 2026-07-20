اسپین کا آہنی دفاع، پورے ٹورنامنٹ میں صرف ایک گول کھایا

اسپین کا آہنی دفاع، ورلڈ کپ میں صرف ایک گول کا سامنا
اسپین: فیفا ورلڈ کپ 2026 میں اسپین کی ٹیم نے شاندار دفاعی کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے پورے ٹورنامنٹ میں صرف ایک گول کھایا، جس نے ٹیم کی دفاعی مضبوطی کو نمایاں کر دیا۔
اسپین نے ٹورنامنٹ کے دوران عالمی معیار کی ٹیموں کا سامنا کیا، جن میں پرتگال، بیلجیئم، فرانس اور ارجنٹائن جیسی مضبوط ٹیمیں شامل تھیں، لیکن اسپین کے منظم دفاع اور گول کیپر کی بہترین کارکردگی کے باعث حریف ٹیمیں زیادہ مواقع بنانے میں ناکام رہیں۔
اسپین کے دفاعی نظام میں کھلاڑیوں کے درمیان بہترین ہم آہنگی، گیند پر کنٹرول اور دباؤ کی صورتحال میں درست فیصلوں نے ٹیم کو کامیابی کی جانب لے جانے میں اہم کردار ادا کیا۔
ورلڈ کپ فائنل میں بھی اسپین نے ارجنٹائن کو شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کیا، جبکہ پورے ایونٹ میں صرف ایک گول کھانا اس کی تاریخی دفاعی کارکردگی کا ثبوت بن گیا۔