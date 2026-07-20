پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم، پاؤنڈ 375 روپے تک پہنچ گیا

پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں مستحکم، برطانوی پاؤنڈ 375 روپے تک پہنچ گیا
کراچی: پاکستانی روپے نے امریکی ڈالر کے مقابلے میں اپنی قدر کو نسبتاً مستحکم رکھا، تاہم دیگر بڑی کرنسیوں کے مقابلے میں اتار چڑھاؤ دیکھا گیا، جس کے باعث برطانوی پاؤنڈ 375 روپے کی سطح تک پہنچ گیا جبکہ یورو بھی بلند سطح پر برقرار رہا۔
کرنسی مارکیٹ کے مطابق انٹربینک اور اوپن مارکیٹ میں ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں نمایاں تبدیلی نہیں آئی، جبکہ عالمی مارکیٹ میں کرنسیوں کی نقل و حرکت اور طلب و رسد کے عوامل کے باعث پاؤنڈ اور یورو کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔
ماہرین کا کہنا ہے کہ روپے کا ڈالر کے مقابلے میں استحکام ملکی زرمبادلہ کی صورتحال، درآمدی ادائیگیوں، ترسیلات زر اور مرکزی بینک کی پالیسیوں سے متاثر ہوتا ہے۔