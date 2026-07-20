پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز اضافہ
کراچی: پاکستان میں سونے کی قیمتوں میں مسلسل دوسرے روز اضافہ ریکارڈ کیا گیا، جس کے بعد مقامی مارکیٹ میں فی تولہ سونے کی قیمت مزید بڑھ گئی۔
صرافہ مارکیٹ کے مطابق عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں اضافے اور روپے کی قدر میں اتار چڑھاؤ کے باعث پاکستان میں بھی سونے کے نرخوں میں اضافہ دیکھا گیا۔
رپورٹس کے مطابق 24 قیراط سونے کی فی تولہ قیمت میں اضافہ ہوا، جبکہ 10 گرام سونے کی قیمت بھی بڑھ گئی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ عالمی معاشی غیر یقینی صورتحال، ڈالر کی نقل و حرکت اور سرمایہ کاروں کی جانب سے محفوظ سرمایہ کاری کے رجحان کے باعث سونے کی قیمتوں پر دباؤ برقرار ہے۔