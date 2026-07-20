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    ٹائمز اسکوائر میں اسپین کی ورلڈ کپ فتح کا جشن، فلسطینی پرچم بھی لہرائے گئے۔

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    نیویارک کے ٹائمز اسکوائر میں ہسپانوی شائقین نے 2026 فیفا ورلڈ کپ فائنل میں ارجنٹینا کو 1-0 سے شکست دینے پر بھرپور جشن منایا۔ جشن کے دوران بعض شائقین نے فلسطینی پرچم لہرائے اور "فری فلسطین” کے نعرے لگائے، جس نے سوشل میڈیا پر بھی توجہ حاصل کی۔ یہ مناظر اس بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ عالمی کھیلوں کی بڑی تقریبات خوشیوں کے ساتھ ساتھ سماجی اور سیاسی اظہار کا ذریعہ بھی بن سکتی ہیں۔

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