سجل علی نے لیونل میسی کو خراجِ تحسین پیش کر دیا، "تاریخ آپ کو ہمیشہ یاد رکھے گی”
پاکستانی اداکارہ سجل علی نے ارجنٹائن کے عالمی شہرت یافتہ فٹبالر لیونل میسی کو فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل کے بعد خراجِ تحسین پیش کیا۔
سجل علی نے سوشل میڈیا پر میسی کے لیے ایک جذباتی پیغام شیئر کرتے ہوئے کہا کہ "اسپین جیت گیا، لیکن تاریخ آپ کا نام کبھی نہیں بھولے گی”۔ انہوں نے میسی کی طویل فٹبال جدوجہد، کامیابیوں اور کھیل کے لیے خدمات کو سراہا۔
اداکارہ نے میسی کو فٹبال کی دنیا کا ایک عظیم کھلاڑی قرار دیتے ہوئے کہا کہ ان کی محنت، جذبہ اور کھیل کے میدان میں کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔
واضح رہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں اسپین کی فتح کے بعد دنیا بھر میں فٹبال شائقین نے میسی کے شاندار کیریئر اور خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا۔ میسی کو فٹبال تاریخ کے عظیم ترین کھلاڑیوں میں شمار کیا جاتا ہے، جنہوں نے ارجنٹائن کو 2022 کا ورلڈ کپ جتوانے میں اہم کردار ادا کیا تھا۔