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    بی ٹی ایس، شکیرا اور جسٹن بیبر فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل ہاف ٹائم شو میں پرفارم کریں گے۔

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    فیفا ورلڈ کپ 2026 کے فائنل میں تاریخ کا پہلا ہاف ٹائم شو منعقد ہوگا، جس میں بی ٹی ایس، شکیرا اور جسٹن بیبر پرفارم کریں گے۔ یہ تاریخی تقریب عالمی فٹبال اور شاندار موسیقی کا امتزاج ہوگی، جبکہ اس کے ذریعے فیفا گلوبل سٹیزن ایجوکیشن فنڈ کی بھی حمایت کی جائے گی۔

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