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    ایران نے قطر میں امریکی العدید ایئر بیس پر حملے کا دعویٰ کر دیا۔

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    ایران کا کہنا ہے کہ اس نے حملوں کی 15ویں لہر میں قطر میں واقع امریکی العدید ایئر بیس کو نشانہ بنایا۔ ایرانی پاسدارانِ انقلاب (IRGC) کے مطابق حملے میں ایک طویل فاصلے تک نگرانی کرنے والا ریڈار سسٹم اور امریکی فضائی ایندھن بردار کئی طیارے تباہ کیے گئے۔

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