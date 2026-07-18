کویت اور بحرین میں چوتھی بار فضائی حملے کے سائرن بج اٹھے

فضائی حملے کے سائرن اور انتباہ: بحرین کی وزارت داخلہ نے اپنے عوامی ذرائع سے باضابطہ طور پر اعلان کیا کہ ملک بھر میں وارننگ سائرن بجا دیے گئے ہیں۔ وزارت نے تمام شہریوں اور رہائشیوں پر زور دیا کہ وہ "پُرسکون رہیں اور قریب ترین محفوظ جگہ پر چلے جائیں۔” اسی دوران، کویت میں بھی چند ہی گھنٹوں کے دوران چوتھی بار سائرن اور ہنگامی الرٹس فعال کیے گئے۔
فضائی دفاعی نظام کے ذریعے حملے ناکام بنانا: کویتی فوج کے جنرل اسٹاف نے ایک باضابطہ بیان جاری کیا جس میں تصدیق کی گئی کہ ان کا فضائی دفاعی نظام "دشمن کے میزائل اور ڈرون حملوں کا بھرپور مقابلہ” کر رہا ہے۔ انہوں نے عوام کو واضح کیا کہ ملک بھر میں سنی جانے والی دھماکوں کی تیز آوازیں دراصل ان کے فضائی دفاعی نظام کی جانب سے آنے والے خطرات کو کامیابی سے فضا میں ہی تباہ کرنے (انٹرسیپٹ کرنے) کا نتیجہ تھیں۔
وسیع تر تناظر
حملے کا ذریعہ: یہ حملے ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور (IRGC) کی طرف سے کیے گئے تھے۔ ایرانی فوجی بیانات میں دعویٰ کیا گیا کہ وہ خطے کے اڈوں پر موجود امریکی فوجی اثاثوں، مراکز اور جاسوسی کے آلات کو نشانہ بنا رہے تھے—خاص طور پر بحرین میں سخر (Sakhir) ایئر بیس کا نام لیا گیا۔
امریکہ-ایران کشیدگی: فضائی حملوں کی یہ لہر امریکی سنٹرل کمانڈ (CENTCOM) اور ایرانی افواج کے درمیان مسلسل جاری فوجی جھڑپوں کا حصہ ہے۔ امریکہ آبنائے ہرمز میں تجارتی بحری راستوں کے تحفظ کے لیے ایرانی ڈرون سائٹس، ساحلی ریڈاروں اور میزائل انفراسٹرکچر کو نشانہ بنا کر مسلسل حملے کر رہا ہے، جس کے جواب میں ایران کی جانب سے پڑوسی خلیجی ممالک میں موجود امریکی تنصیبات پر یہ جوابی حملے کیے گئے۔
اگرچہ ایران نے امریکی زیر استعمال تنصیبات کو بھاری نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا ہے، لیکن کویت اور بحرین کے مقامی حکام نے اپنے پیغامات میں دفاعی نظام کی کامیابی اور عوامی تحفظ کو برقرار رکھنے پر توجہ مرکوز رکھی ہے۔