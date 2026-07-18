میکسیکو کے ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خطرہ پیدا ہوگیا

میکسیکو کے جنوبی ساحل پر 7.4 شدت کا زلزلہ، سونامی کی وارننگ جاری
امریکی جیولوجیکل سروے (USGS) کے مطابق میکسیکو کی جنوبی ریاست چیاپاس میں واقع ساحلی قصبے پورٹو ماڈیرو (Puerto Madero) کے قریب 7.4 شدت کا ایک شدید زلزلہ آیا ہے۔ زلزلے کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی، جس کی وجہ سے جھٹکے انتہائی شدید محسوس کیے گئے۔
زلزلے کے فوراً بعد امریکی سونامی وارننگ سسٹم نے خطے کے لیے سونامی کا خطرہ ظاہر کرتے ہوئے وارننگ جاری کر دی، جس کے مطابق زلزلے کے مرکز سے 300 کلومیٹر کے دائرے میں آنے والے ساحلی علاقوں میں سمندری لہریں بلند ہونے کا خدشہ ہے۔ میکسیکن نیوی کے مطابق بعض ساحلوں پر پانی کی سطح آدھا میٹر تک بلند ہو سکتی ہے، اس لیے شہریوں کو سمندر سے دور رہنے کی ہدایت کی گئی ہے۔
زلزلے کے باعث قریبی ممالک گوئٹے مالا اور ال سلواڈور میں بھی عمارتیں لرز اٹھیں اور لوگ خوف و ہراس کے عالم میں گھروں اور دفاتر سے باہر نکل آئے۔ ابتدائی رپورٹوں کے مطابق خوش قسمتی سے اب تک کسی جانی نقصان یا بڑے پیمانے پر مالی نقصان کی اطلاع موصول نہیں ہوئی ہے۔ تاہم، متاثرہ علاقوں میں مزید 10 سے زائد آفٹر شاکس (زلزلے کے بعد کے جھٹکے) بھی محسوس کیے جا چکے ہیں۔ ریسکیو اور سیکیورٹی ٹیمیں صورتحال کی مسلسل نگرانی کر رہی ہیں۔