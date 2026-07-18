ایران کے شہر جاسک میں بجلی کی تنصیبات اور ڈی سیلینیشن (سمندری پانی میٹھا کرنے) کے پمپ نشانہ بن گئے

ایرانی میڈیا کے مطابق امریکی فضائی حملوں نے صوبہ ہرمزگان میں بجلی کی تنصیبات اور پانی صاف کرنے (ڈیسیلینیشن) کے پمپوں کو نشانہ بنایا ہے، جس کے نتیجے میں کئی دیہاتوں کو پینے کے پانی کی فراہمی منقطع ہو گئی ہے۔
حکام کا کہنا ہے کہ نقصان کا جائزہ لیا جا رہا ہے اور پانی کی فراہمی بحال کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔
بین الاقوامی اور علاقائی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق، یہ حملے ہفتہ 18 جولائی 2026 کی علی الصبح صوبہ ہرمزگان کے ضلع جاسک میں واقع گاؤں ’بونجی‘ کی ساحلی بندرگاہ پر کیے گئے۔
انفراسٹرکچر پر اثرات: حملوں میں سمندری پانی پمپ کرنے والے ایک اہم اسٹیشن اور مقامی ڈیسیلینیشن پلانٹ کو بجلی فراہم کرنے والے مرکزی ٹرانسفارمر کو مکمل طور پر تباہ کر دیا گیا ہے۔
پانی کی بڑے پیمانے پر بندش: ہرمزگان واٹر اینڈ ویسٹ واٹر کمپنی کے سی ای او، حمزہ پور نے تصدیق کی ہے کہ اس حملے کے باعث 20 دیہی دیہاتوں کو پینے کے پانی کی فراہمی مکمل طور پر بند ہو چکی ہے۔
متاثرہ آبادی: تقریباً 10,000 رہائشیوں کو پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔
ہنگامی اقدامات: تکنیکی اور ہنگامی ٹیموں کو نقصان کا مکمل جائزہ لینے کے لیے روانہ کر دیا گیا ہے، اور مقامی انتظامیہ متاثرہ علاقوں میں ہنگامی طور پر پانی کی ترسیل کے لیے کوشاں ہے۔