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    امریکا ایران کشیدگی سے عالمی تیل کی قیمتوں میں اضافہ، سپلائی خدشات بڑھ گئے

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    امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ امریکا نے اپنی فوج کو دنیا کی سب سے طاقتور قوت بنا دیا ہے۔ انہوں نے ایران میں بڑی کامیابیوں کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا کہ حالیہ اقدامات کے نتائج بہت جلد سامنے آئیں گے۔

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