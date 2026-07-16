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    گوگل پاکستان میں ڈیجیٹل مہارتوں کے فروغ کے لیے ساڑھے 3 لاکھ کیریئر سرٹیفکیٹس فراہم کرے گا

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    پاکستان میں 1 لاکھ 50 ہزار نئی اسکالرشپس کے اضافے کے بعد گوگل کیریئر سرٹیفکیٹس کی تعداد 3 لاکھ 50 ہزار تک پہنچ گئی۔ یہ اقدام ملک میں افراد کو مصنوعی ذہانت (AI) پر مبنی معیشت کے لیے تیار کرنے کی جانب ایک اہم پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے۔

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