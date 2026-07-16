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    روس نے ایک ہی روز میں یوکرین کے تقریباً 800 ڈرون مار گرانے کا دعویٰ

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    روس کا کہنا ہے کہ اس کی افواج نے ایک ہی روز میں یوکرین کے تقریباً 800 ڈرون مار گرائے اور یوکرینی ڈرون ذخیرہ گاہوں کو بھی نشانہ بنایا۔ یہ جنگ کے دوران ڈرون کارروائیوں کے بڑے دعوؤں میں سے ایک ہے۔

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