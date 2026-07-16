امریکی فوج نے ایران پر حملوں کی تازہ لہر مکمل کرنے کا اعلان کر دیا

امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف تازہ حملوں کی لہر مکمل کر لی ہے، جن میں کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں، اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو مختلف مقامات پر نشانہ بنایا گیا۔
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