Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    امریکی فوج نے ایران پر حملوں کی تازہ لہر مکمل کرنے کا اعلان کر دیا

    By

    امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) کا کہنا ہے کہ اس نے ایران کے خلاف تازہ حملوں کی لہر مکمل کر لی ہے، جن میں کمانڈ سینٹرز، فضائی دفاعی نظام، میزائل اور ڈرون صلاحیتوں، اور ساحلی نگرانی کی تنصیبات کو مختلف مقامات پر نشانہ بنایا گیا۔

    Keep Reading