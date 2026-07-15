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    "پاکستان اور چین نے 20 ارب ڈالر سے زائد کی سرمایہ کاری کے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کر دیے۔”

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    پاکستان اور چین کی کمپنیوں کے درمیان 20 ارب ڈالر سے زائد مالیت کی سرمایہ کاری کے مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط ہو چکے ہیں، جبکہ کئی منصوبے باقاعدہ معاہدوں کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ 150 سے زائد چینی کمپنیوں کو مینوفیکچرنگ، لاجسٹکس، ادویات، بائیوٹیکنالوجی، ٹیکسٹائل اور صنعتی شعبوں میں شامل کیا جا رہا ہے۔ اس اقدام کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان کاروباری تعاون، سرمایہ کاری اور معاشی ترقی کو فروغ دینا ہے۔

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