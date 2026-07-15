"LDA نے لاہور میں کارروائی کے دوران 108 جائیدادیں سیل کر دیں۔”

لاہور ڈویلپمنٹ اتھارٹی (LDA) نے غیر قانونی کمرشل سرگرمیوں اور کمرشل فیس نادہندگان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے لاہور بھر میں 108 جائیدادیں سیل کر دیں۔ یہ آپریشن شہر کے مختلف اہم علاقوں میں قوانین پر عملدرآمد یقینی بنانے اور غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے لیے کیا گیا۔
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