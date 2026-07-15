ناروے نے فیفا ورلڈ کپ کی آمدنی غزہ کے انسانی امدادی کاموں کے لیے عطیہ کر دی

ناروے کا غزہ کے لیے انسانی امداد کا اعلان
ناروے فٹبال فیڈریشن (NFF) نے اعلان کیا کہ اسرائیل کے خلاف فیفا ورلڈ کپ کوالیفائنگ میچ سے حاصل ہونے والی آمدنی غزہ میں انسانی امدادی کاموں کے لیے عطیہ کی جائے گی۔ یہ رقم ہنگامی امداد فراہم کرنے والی تنظیموں کے ذریعے غزہ کے متاثرہ افراد کی مدد کے لیے استعمال کی جائے گی۔
ناروے فٹبال فیڈریشن کے مطابق یہ فیصلہ خطے میں جاری انسانی بحران کے پیش نظر کیا گیا۔ فیڈریشن نے کہا کہ وہ غزہ میں شہریوں کی مشکلات سے لاتعلق نہیں رہ سکتی، اسی لیے میچ سے حاصل ہونے والے منافع کو امدادی مقصد کے لیے مختص کیا گیا۔
یہ میچ 11 اکتوبر 2025 کو اوسلو میں کھیلا گیا، جس میں ناروے نے اسرائیل کو 5-0 سے شکست دی۔ اعلان کے مطابق آمدنی غزہ میں کام کرنے والی انسانی امدادی سرگرمیوں کے لیے دی گئی۔