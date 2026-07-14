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    ایرانی میزائل حملوں میں امارات کے دو تیل بردارجہاز متاثر، ایک بھارتی جاں بحق

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    آبنائے ہرمز سے گزرتے ہوئے متحدہ عرب امارات کے دو آئل ٹینکرز حملے کی زد میں آ گئے، جس کے نتیجے میں ایک بھارتی عملے کا رکن جاں بحق جبکہ آٹھ افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں میں بھارتی اور یوکرینی شہری شامل ہیں، جن میں سے چار کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔

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