ٹرمپ: آبنائے ہرمز ایران کے ساتھ یا بغیر بھی کھلی رہے گی

امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھلا رکھا جائے گا، چاہے ایران تعاون کرے یا نہ کرے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ اس اہم بحری راستے کی نگرانی اور سکیورٹی کو یقینی بنائے گا تاکہ عالمی تجارت اور توانائی کی ترسیل متاثر نہ ہو۔
ٹرمپ کے بیان کے مطابق امریکہ آبنائے ہرمز میں بحری آمدورفت جاری رکھنے کے لیے اقدامات کرے گا۔ انہوں نے ایران پر الزام عائد کیا کہ اس نے کشیدگی بڑھانے والے اقدامات کیے، جبکہ ایران کی جانب سے بھی اس معاملے پر سخت مؤقف سامنے آیا ہے۔
آبنائے ہرمز دنیا کے اہم ترین تیل راستوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں سے بڑی مقدار میں عالمی توانائی کی ترسیل ہوتی ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی کے باعث تیل کی قیمتوں، شپنگ اور عالمی منڈیوں پر اثرات کے خدشات بڑھ گئے ہیں۔