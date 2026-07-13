Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    محکمہ موسمیات نے کراچی میں تین روزہ بارشوں کی پیشگوئی کر دی

    By

    کراچی میں آئندہ تین روز کے دوران ہلکی بارش اور بوندا باندی کا امکان ہے کیونکہ بحیرۂ عرب سے آنے والی نمی سے بھرپور ہوائیں موسم پر اثر انداز ہو رہی ہیں۔ ابر آلود موسم اور ہلکی پھوار سے شہریوں کو گرمی سے کچھ راحت ملنے کی توقع ہے۔

    Keep Reading