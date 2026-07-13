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    عدالت نے مونال ریسٹورنٹ کی مسماری کو غیر قانونی قرار دے دیا

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    پاکستان کی وفاقی آئینی عدالت نے 2024 کے سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو کالعدم قرار دے دیا ہے جس میں اسلام آباد کے مارگلہ ہلز نیشنل پارک میں واقع معروف مونال ریسٹورنٹ کی مسماری کا حکم دیا گیا تھا۔ عدالت نے قرار دیا کہ سابقہ عدالتی مشاہدات میں اہم قانونی معاملات کو مکمل طور پر مدِنظر نہیں رکھا گیا، جبکہ ٹرائل کورٹس کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ زمین کی ملکیت اور مقام کی قانونی حیثیت کا آزادانہ جائزہ لیں۔

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