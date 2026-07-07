یورپ ‘اومیگا بلاک’ کی گرفت میں، عالمی ادارہ صحت نے 1,300 اموات کی سنگین حقیقت کا انکشاف کیا

"اومیگا بلاک” نامی موسمی پیٹرن نے یورپ میں شدید گرمی کی لہر کوجنم دیا ہے، جس کے نتیجے میں 1,300 سے زیادہ اموات ہوئی ہیں۔
حیدرآباد: یورپ اس وقت ایک خطرناک ہیٹ ویو کی لپیٹ میں ہے اس کی وجہ ایک موسمی پیٹرن ہے جسے سائنسدان "اومیگا بلاک” کہتے ہیں۔ اگر آپ اس رجحان سے ناواقف ہیں تو آئیے آپ کو اس کی تفصیل بتاتے ہیں۔
فرانس، برطانیہ، بیلجیئم، ہالینڈ، اسپین اور اٹلی جیسے ممالک میں گزشتہ چند دنوں سے ریکارڈ توڑ درجہ حرارت ہے۔ یہ فضا میں ایک بڑے، رکے ہوئے لوپ کی وجہ سے ہے جو نہ تو آگے بڑھ رہا ہے اور نہ ہی ختم ہو رہا ہے۔
اومیگا بلاک کیا ہے؟
عام طور پر، جیٹ سٹریم کے اندر ہوا مشرق کی طرف سیدھی، تیز کرنٹ میں بہتی ہے، لیکن کبھی کبھار، بہاؤ ایک بڑا، فاسد لوپ بناتا ہے۔ جب یہ لوپ رک جاتا ہے تو ایک "بلاک” بنتا ہے۔ ایک ہائی پریشر سسٹم اس علاقے پر تیار ہوتا ہے جہاں یہ بلاک آباد ہوتا ہے، جس کی وجہ سے درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے۔ ایسا ہی ایک واقعہ فرانس میں بھی پیش آیا، جہاں شمالی افریقہ سے گرم، خشک ہوا یورپ پر پھنس گئی کیونکہ ارد گرد کے موسمی نظام نے اسے باہر نکلنے سے روک دیا۔
تھرموڈینامکس کا ایک بنیادی اصول اس پورے عمل کو چلاتا ہے۔ اونچائی سے اترنے والی ہوا کمپریشن سے گزرتی ہے، اور کمپریس ہونے پر گیسیں گرم ہوجاتی ہیں۔ یہ گرم ہوا "ہیٹ ڈوم ” کی طرح کام کرتی ہے، جو بادلوں کی تشکیل کو روکتی ہے۔
بادلوں کی غیر موجودگی کی وجہ سے، سورج کی روشنی گرمیوں میں دن میں 14 سے 16 گھنٹے تک براہ راست زمین پر سیدھے پڑتی ہے، اور زمین دوبارہ گرم ہوتی ہے؛ اس کے نتیجے میں، درجہ حرارت میں مسلسل اضافہ ہوتا ہے. اس پیٹرن کو "اومیگا” کے نام سے جانا جاتا ہے— یہ نام اس لیے رکھا گیا ہے کہ اس کے دباؤ کی شکل یونانی حرف Ω سے مشابہت رکھتی ہے، جس کے درمیان میں ایک ہائی پریشر سسٹم ہوتا ہے جس کے دونوں طرف کم پریشر والے نظام ہوتے ہیں۔