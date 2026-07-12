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    پاکستان نے 56ویں بین الاقوامی فزکس اولمپیاڈ میں 3 کانسی کے تمغے اپنے نام کر لیے

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    پاکستان نے بین الاقوامی سائنسی مقابلوں میں ایک اور اعزاز اپنے نام کرتے ہوئے کولمبیا کے شہر بوکارامانگا میں منعقدہ 56ویں انٹرنیشنل فزکس اولمپیاڈ (IPhO) میں تین کانسی کے تمغے جیت لیے۔ پاکستانی طلبہ کی یہ شاندار کامیابی عالمی سطح پر ملک کی علمی صلاحیتوں کا ایک اور ثبوت ہے۔

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