جنوبی افریقہ کے ورلڈ کپ اسٹار جیڈن ایڈمز 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے

جنوبی افریقہ اور میملوڈی سن ڈاؤنز کے مڈفیلڈر جیڈن ایڈمز 25 سال کی عمر میں انتقال کر گئے ہیں۔ ان کا انتقال 2026 فیفا ورلڈ کپ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنے کے چند ہفتوں بعد ہوا۔ نوجوان فٹبالر کی اچانک موت نے مداحوں، ساتھی کھلاڑیوں اور فٹبال کی دنیا کو صدمے میں مبتلا کر دیا ہے، جبکہ دنیا بھر سے انہیں خراجِ عقیدت پیش کیا جا رہا ہے۔
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