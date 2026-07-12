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    امریکی سینیٹر لنڈسے گراہم مختصر علالت کے بعد انتقال کر گئے

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    امریکی ریپبلکن سینیٹر لنڈسے گراہم 71 سال کی عمر میں اچانک علالت کے باعث انتقال کر گئے ہیں۔ ان کے دفتر کے کمیونیکیشن ڈائریکٹر کے مطابق، مختصر بیماری کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ لنڈسے گراہم امریکی سیاست کی ایک نمایاں شخصیت تھے، جن کے انتقال پر سیاسی حلقوں کی جانب سے تعزیتی پیغامات کا سلسلہ جاری ہے۔

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