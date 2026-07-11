اسپین میں تباہ کن جنگلاتی آگ، 11 افراد ہلاک، 19 لاپتہ

جنوبی اسپین میں تباہ کن جنگل کی آگ سے 11 ہلاک، 19 لاپتہ
اسپین کے صوبہ المیریا میں پھیلنے والی ایک تباہ کن جنگل کی آگ کے نتیجے میں 11 افراد کی ہلاکت کی تصدیق ہوئی ہے۔ سرچ اینڈ ریسکیو ٹیمیں 19 لاپتہ افراد کو تلاش کرنے کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کر رہی ہیں جبکہ فائر فائٹرز تیزی سے پھیلتی ہوئی آگ پر قابو پانے کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں۔
مقامی حکام کی رپورٹوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں سے زیادہ تر غیر ملکی شہری تھے جنہوں نے حکام کی جانب سے اپنی جگہ پر رہنے (shelter in place) کی ہدایات کو نظر انداز کرتے ہوئے علاقے سے فرار ہونے کی کوشش کی۔
تیز ہواؤں کی وجہ سے بھڑکنے والی اس آگ نے گھروں، تفریحی رہائش گاہوں اور گاڑیوں کو بڑے پیمانے پر تباہ کر دیا ہے۔ ہلاک ہونے والوں میں سے کئی کو ان کی گاڑیوں کے اندر یا ان کے ارد گرد پایا گیا۔ ایمرجنسی سروسز کی جانب سے مسلسل اس بات پر زور دیا جا رہا ہے کہ ریسکیو آپریشن کے دوران سرکاری انخلاء کے تمام احکامات کی پابندی کرنا انتہائی ضروری ہے۔