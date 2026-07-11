Close Menu
    بریکنگ نیوز
    آج کا اخبار

    ایران کی امریکا کو جوابی کارروائی کی وارننگ

    By

    رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق، ایران کی وزارت خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ وہ مفاہمت کی یادداشت کی کسی بھی امریکی خلاف ورزی کا اسی طرح جواب دے گی، اور اس بات پر زور دیا کہ امریکہ کی جانب سے وعدوں کی خلاف ورزی کا جواب "باہمی اقدام” کے ساتھ دیا جائے گا۔

    Keep Reading