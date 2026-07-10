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    وزیرِ صحت نے نوجوانوں میں ایچ آئی وی کے بڑھتے کیسز کی وجہ نائٹ پارٹیز کو قرار دے دیا

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    وفاقی وزیرِ صحت مصطفیٰ کمال نے پاکستان میں ایچ آئی وی کے بڑھتے ہوئے کیسز پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ منشیات کے استعمال اور نائٹ پارٹیوں میں غیر محفوظ جنسی رویوں کے باعث اس بیماری میں اضافہ ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسئلہ ملک کے لیے ایک سنگین عوامی صحت کا چیلنج بنتا جا رہا ہے۔ یہ بات انہوں نے سینیٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق اور صحت کے مشترکہ اجلاس میں کہی، جہاں قومی آبادی رابطہ کاری اور تولیدی صحت بل 2026 پر بھی غور کیا گیا اور صحت عامہ کے نظام کو بہتر بنانے اور بیماریوں کی روک تھام سے متعلق اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔

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