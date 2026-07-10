ایران کا دعویٰ: امام خامنہ ای کے جنازے میں 4 کروڑ 30 لاکھ افراد نے شرکت کی

رپورٹس کے مطابق آیت اللہ علی خامنہ ای کے جنازے اور تدفینی رسومات میں تقریباً 4 کروڑ 30 لاکھ افراد نے شرکت کی، جو تاریخ کے بڑے جنازہ اجتماعات میں شمار کیا جا رہا ہے۔
چھ روزہ تعزیتی تقریبات تہران، قم، نجف، کربلا اور مشہد سمیت مختلف شہروں میں منعقد ہوئیں، جہاں ایران اور بیرونِ ملک سے آنے والے لاکھوں افراد نے شرکت کی۔
رپورٹس کے مطابق حاضری کے اندازے ٹرانسپورٹ ریکارڈ، موبائل ڈیٹا، ہجوم کے تجزیے اور دیگر حسابات کی بنیاد پر لگائے گئے۔ آخری رسومات مشہد میں اختتام پذیر ہوئیں، جہاں بڑی تعداد میں لوگوں نے خراجِ عقیدت پیش کیا۔