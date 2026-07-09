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    دنیا میں کوئی بھی طاقت یا شخص ریاستِ پاکستان کو کمزور نہیں کر سکتا

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    ڈی جی آئی ایس پی آر احمد شریف چوہدری نے کہا کہ دنیا میں کوئی بھی فرد یا طاقت ریاستِ پاکستان کو روک یا کمزور نہیں کر سکتی۔ انہوں نے پاکستان کی ثابت قدمی، اتحاد اور خودمختاری و قومی مفادات کے تحفظ کے عزم کو اجاگر کیا۔ انہوں نے کہا کہ مسلح افواج ملک کے دفاع اور امن و استحکام کے قیام کے لیے مکمل طور پر پُرعزم ہیں۔

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