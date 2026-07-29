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    پاکستانی کوہ پیماؤں نے تاریخ رقم کر دی، ہندوکش کی 7,050 میٹر بلند تھالو زوم چوٹی سر کر لی

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    خیبرپختونخوا کے 9 رکنی کوہ پیمائی ٹیم نے آٹھ روزہ دشوار گزار مہم کے بعد ہندوکش میں واقع 7,050 میٹر بلند تھالو زوم چوٹی کامیابی سے سر کر لی۔ چوٹی پر پہنچ کر کوہ پیماؤں نے پاکستان کا قومی پرچم لہرا کر ملک کے لیے ایک اور یادگار کامیابی اپنے نام کی۔

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