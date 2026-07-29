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    پی سی بی ستمبر میں قذافی اسٹیڈیم میں نیا کرکٹ میوزیم کھولے گا

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    پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) نے اپنا کرکٹ میوزیم قذافی اسٹیڈیم کی مرکزی عمارت میں منتقل کر دیا ہے، جہاں شائقین پاکستان کرکٹ کی شاندار تاریخ سے لطف اندوز ہو سکیں گے۔ ستمبر سے مفت گائیڈڈ ٹورز کے ساتھ کھلنے والے اس میوزیم میں 1992 ورلڈ کپ، 2009 ٹی20 ورلڈ کپ اور 2017 چیمپئنز ٹرافی سمیت پاکستان کی تاریخی کامیابیوں کی یادگاریں نمائش کے لیے رکھی جائیں گی۔

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