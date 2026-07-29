سینٹکام کا دعویٰ، ایران نے متعدد بیلسٹک میزائل داغ دیے

سینٹکام کا دعویٰ: ایران نے متعدد بیلسٹک میزائل داغے
امریکی سینٹرل کمانڈ (CENTCOM) نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران نے خطے میں امریکی اہداف کی جانب متعدد بیلسٹک میزائل فائر کیے۔ امریکی حکام کے مطابق ان حملوں کے بعد خطے میں کشیدگی مزید بڑھ گئی ہے۔
رپورٹس کے مطابق امریکی افواج نے آنے والے میزائل حملوں کو روکنے کے لیے دفاعی نظام استعمال کیا، جبکہ امریکی اور اتحادی فورسز خطے میں اپنی نگرانی اور سکیورٹی اقدامات بڑھا رہی ہیں۔
یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی میں اضافہ ہو رہا ہے، جبکہ آبنائے ہرمز اور مشرق وسطیٰ کی صورتحال عالمی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے۔