پانچ سال بعد زین الدین زیدان کی فرانس کے ہیڈ کوچ کی حیثیت سے واپسی

زین الدین زیدان پانچ سال بعد فرانس کے ہیڈ کوچ مقرر
فرانس کے فٹبال لیجنڈ زین الدین زیدان کو باضابطہ طور پر فرانس کی مردوں کی قومی فٹبال ٹیم کا نیا ہیڈ کوچ مقرر کر دیا گیا ہے۔ 54 سالہ زیدان نے دیدیے دیشام کی جگہ سنبھالی ہے، جنہوں نے 14 سال تک قومی ٹیم کی کوچنگ کے بعد 2026 ورلڈ کپ کے اختتام پر عہدہ چھوڑ دیا تھا۔
زیدان پانچ سال بعد دوبارہ کوچنگ میں واپس آئے ہیں۔ اس سے قبل وہ اسپین کے کلب ریال میڈرڈ کے کوچ رہ چکے ہیں، جہاں انہوں نے مسلسل تین مرتبہ UEFA چیمپئنز لیگ جیت کر تاریخ رقم کی تھی۔ فرانسیسی فٹبال فیڈریشن نے انہیں 2030 ورلڈ کپ تک چار سالہ معاہدے پر تعینات کیا ہے۔
اپنی پہلی پریس کانفرنس میں زیدان نے کہا کہ گزشتہ پانچ برسوں کے دوران انہیں کئی کلبوں سے کوچنگ کی پیشکشیں ملیں، مگر انہوں نے سب کو مسترد کر دیا کیونکہ ان کی خواہش صرف فرانس کی قومی ٹیم کی کوچنگ سنبھالنا تھی۔ انہوں نے اس تقرری کو اپنے کوچنگ کیریئر کا سب سے بڑا اعزاز قرار دیا۔