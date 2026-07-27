سجل، ہانیہ اور اقرا سے دوستی نہیں بس سلام دُعا ہے،ماہرہ خان

سجل، ہانیہ اور اقرا سے دوستی نہیں، بس سلام دعا ہے: ماہرہ خان
پاکستانی سپر اسٹار ماہرہ خان نے ایک حالیہ انٹرویو میں شوبز انڈسٹری سے متعلق کئی دلچسپ انکشافات کیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ اداکارائیں سجل علی، ہانیہ عامر اور اقرا عزیز سے ان کی کوئی گہری دوستی نہیں، البتہ ملاقات ہونے پر خوش اخلاقی سے سلام دعا ضرور ہوتی ہے۔
ماہرہ خان نے کہا کہ لوگ اکثر سمجھتے ہیں کہ شوبز کی تمام اداکارائیں آپس میں قریبی دوست ہوتی ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں۔ ان کے مطابق ہر فنکار اپنی مصروفیات، پروجیکٹس اور ذاتی زندگی میں مگن ہوتا ہے، اس لیے سب کے ساتھ گہری دوستی ممکن نہیں ہوتی۔
انہوں نے مزید کہا کہ وہ ان تمام اداکاراؤں کی صلاحیتوں اور کام کی قدر کرتی ہیں اور ان کے لیے دل میں احترام رکھتی ہیں۔ ماہرہ کا کہنا تھا کہ انڈسٹری میں پیشہ ورانہ تعلقات اور باہمی احترام زیادہ اہم ہیں، جبکہ دوستی ہر کسی کے ساتھ ہونا ضروری نہیں۔
ماہرہ خان کے اس بیان کے بعد سوشل میڈیا پر مداحوں کی جانب سے مختلف تبصرے کیے جا رہے ہیں، جہاں کچھ صارفین نے ان کی صاف گوئی کو سراہا جبکہ بعض نے اس بیان پر حیرت کا اظہار کیا۔