ایرانی وزیر خارجہ: جہاز پر یوکرینی حملہ بغیر جواب نہیں رہے گا

تہران: ایرانی وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ یوکرین کی جانب سے ایرانی بحری جہاز کو نشانہ بنائے جانے کا واقعہ بغیر جواب نہیں رہے گا۔ انہوں نے اس کارروائی کو قابلِ مذمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ ایران اپنے مفادات اور شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب ردعمل دے گا۔
ایرانی حکام کے مطابق یوکرینی حملے میں ایک ایرانی جہاز کو نقصان پہنچا، جس کے بعد تہران نے واقعے کی تحقیقات شروع کر دی ہیں۔ ایرانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایسے اقدامات خطے میں کشیدگی بڑھا سکتے ہیں اور ان کے نتائج کا ذمہ دار حملہ کرنے والے فریق کو سمجھا جائے گا۔
یوکرین کی جانب سے اس واقعے پر فوری ردعمل یا تفصیلی وضاحت سامنے نہیں آئی، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان پہلے ہی جاری عالمی تنازعات کے باعث کشیدگی پائی جاتی ہے۔
ایران نے ماضی میں بھی اپنے بحری اثاثوں یا مفادات پر حملوں کے جواب دینے کا عندیہ دیا ہے، تاہم موجودہ معاملے میں آئندہ لائحہ عمل کا اعلان حکام کی مزید مشاورت کے بعد متوقع ہے۔