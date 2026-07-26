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    انعم عزیر نے پاکستان کی پہلی 100 کلومیٹر ماؤنٹین ٹرائل میراتھن جیت کر تاریخ رقم کر دی

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    شاندار کامیابی کے ساتھ ٹریل رنر انعم عزیر نے مشکل پہاڑی راستے پر اپنی غیر معمولی برداشت، عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔

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