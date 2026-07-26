انعم عزیر نے پاکستان کی پہلی 100 کلومیٹر ماؤنٹین ٹرائل میراتھن جیت کر تاریخ رقم کر دی

شاندار کامیابی کے ساتھ ٹریل رنر انعم عزیر نے مشکل پہاڑی راستے پر اپنی غیر معمولی برداشت، عزم اور حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے کامیابی حاصل کی۔
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