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    اسرائیل کا مقبوضہ مغربی کنارے میں مزید کارروائی کا عندیہ

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    اسرائیلی وزیرِاعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل مقبوضہ مغربی کنارے میں "مزید وسیع کارروائی کے لیے تیار ہے”۔ یہ بیان ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب علاقے میں اسرائیلی فورسز کے چھاپوں اور آبادکاروں کے حملوں کی اطلاعات جاری ہیں، جس سے خطے میں مزید کشیدگی بڑھنے کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں۔

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